Unione del Coros approva il bilancio, via alla progettualità congiuntaUn piano operativo importante che include la gestione della scuola civica di musica Ischelios e il sistema bibliotecario Coros Figulinas
Con la delibera numero 40 del 12 dicembre, l’Assemblea dei sindaci dell'Unione dei comuni del Coros ha approvato il bilancio. L’ente approva un documento che contiene un piano operativo importante e da gambe a progettualità congiunte attraverso le funzioni associate, tra le più recenti, la gestione della Scuola civica di musica Ischelios, il Sistema Bibliotecario Coros Figulinas e la costituzione del gruppo intercomunale di Protezione civile.
L'atto amministrativo e le scelte politiche confermano la volontà di proseguire su una strada bene assestata, rinforzare la sinergia territoriale, e confermare di fatto, un’azione amministrativa volta a supportare la crescita dei comuni, reperire risorse aggiuntive su tematiche di fondamentale importanza come ad esempio è stata la nascita dei punti di facilitazione digitale e contribuire cosi ad uno sviluppo equo e paritario di tutti i comuni che fanno parte dell’Unione del Coros.
Soddisfazione da parte del presidente dell'Unione dei Comuni del Coros, Cristian Budroni, per i risultati raggiunti nel corso del 2025 e che mettono le basi per proseguire un percorso diretto a sviluppare nuove iniziative per la crescita del territorio.