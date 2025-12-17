Con la delibera numero 40 del 12 dicembre, l’Assemblea dei sindaci dell'Unione dei comuni del Coros ha approvato il bilancio. L’ente approva un documento che contiene un piano operativo importante e da gambe a progettualità congiunte attraverso le funzioni associate, tra le più recenti, la gestione della Scuola civica di musica Ischelios, il Sistema Bibliotecario Coros Figulinas e la costituzione del gruppo intercomunale di Protezione civile.

L'atto amministrativo e le scelte politiche confermano la volontà di proseguire su una strada bene assestata, rinforzare la sinergia territoriale, e confermare di fatto, un’azione amministrativa volta a supportare la crescita dei comuni, reperire risorse aggiuntive su tematiche di fondamentale importanza come ad esempio è stata la nascita dei punti di facilitazione digitale e contribuire cosi ad uno sviluppo equo e paritario di tutti i comuni che fanno parte dell’Unione del Coros.

Soddisfazione da parte del presidente dell'Unione dei Comuni del Coros, Cristian Budroni, per i risultati raggiunti nel corso del 2025 e che mettono le basi per proseguire un percorso diretto a sviluppare nuove iniziative per la crescita del territorio.

