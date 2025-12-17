Stava rientrando a casa dopo una giornata di lavoro. È uscito fuori strada ieri sera, finendo in un dirupo, dove è stato trovato soltanto stamattina, ormai privo di vita: a notare il veicolo una pattuglia di carabinieri di passaggio.

Ancora una tragedia, seppure indirettamente, ha colpito Silanus. Nell'incidente, verificatosi ad Arsiero, in provincia di Vicenza, è rimasto vittima Pier Luigi Chessa, 45 anni, di Silanus, da dove era partito vent'anni fa. Un malore, o forse un colpo di sonno, sembrano la causa della tragedia.

L'auto di Pier Luigi Chessa (Foto: Vigili del fuoco)

Pier Luigi Chessa era tornato l'ultima volta nel suo paese d’origine per il funerale del babbo, Mario Chessa ,e prima ancora quello della mamma, Lella Oggianu.

L'operaio, che lavorava in una fabbrica in Veneto, lascia un fratello, Gianfranco Chessa, che lavora nell'ospedale di Nuoro. Una famiglia molto conosciuta e stimata nel paese.

Il corpo senza vita di Pier Luigi Chessa è stato recuperato stamattina dai vigili del fuoco.

