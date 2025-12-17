L’area camper di Baratili San Pietro sarà presto al centro del Consiglio comunale. I consiglieri di minoranza del gruppo "Collaboriamo Assieme", Cristina Sesselego, Flavia Betzu, Antonello Mura e Alberto Murru, dopo un attento sopralluogo corredato di fotografie, hanno presentato un'interrogazione per avere delle risposte in merito ai lavori di "Completamento area attrezzata Beriagas", per un importo di 23.450 euro, finalizzati alla sistemazione a verde dell'area. «A distanza di pochi mesi dall’intervento, numerosi cittadini segnalano come l’opera, lungi dall’essere completata o funzionale, si presenti oggi come un’area abbandonata, priva di prato, coperta di erbacce e degrado - si legge nel documento - È inaccettabile che il denaro della comunità venga speso per lavori che non solo non migliorano il territorio, ma ne compromettono l’immagine e l’utilità, lasciando dietro di sé solo incompiutezza e incuria».

Per questo motivo, i firmatari chiedono al sindaco Alberto Pippia, con delega anche ai Lavori pubblici, se, al momento dell’affidamento del subappalto, sia stato verificato con rigore il possesso della qualifica Soa relativa alla costruzione e manutenzione di aree verdi da parte dell’impresa subappaltatrice e se la Direzione dei lavori abbia effettivamente esercitato le funzioni di vigilanza, controllando lo stato dei rotoli di prato, la loro idoneità e la corretta conservazione prima della posa in opera, e se siano state garantite e monitorate le fasi di manutenzione successive previste dal contratto d’appalto.

Chiedono, inoltre, se i lavori siano stati formalmente consegnati con l’emissione del certificato di regolare esecuzione, se sia stato liquidato lo stato finale dei lavori e su quali elementi di verifica si sia basata tale decisione. Infine, chiedono con quali tempistiche l’amministrazione abbia avviato azioni di verifica o contestazione.

