Non si ferma la battaglia della Sardegna contro l’assalto eolico e contro i maxi-progetti riguardanti le energie rinnovabili.

Dalla Regione arriva la conferma che domani mattina, venerdì, la governatrice Alessandra Todde riceverà in viale Trento una delegazione del Coordinamento dei comitati contro la speculazione energetica, proprio nel pieno della mobilitazione, che sta interessando sia la politica che la società civile e i territori.

Tante le iniziative per dire “no” ai piani degli speculatori. Su tutte “È-Vento di Saccargia” (lL PROGRAMMA), grande manifestazione di popolo indetta per sabato 15 giugno in uno dei luoghi simbolo dello “sfregio”: la chiesa romanica di Saccargia, in territorio di Codrongianus, minacciata da un gigantesco parco eolico, marchiato Erg.

Intanto, il Gruppo d’intervento giuridico lancia l’allarme per il territorio alle falde dei Sette fratelli, ricompreso tra i Comuni di Maracalagonis, Sinnai, Selargius, Quartucciu e Settimo San Pietro, interessato da un altro maxi-progetto: una centrale eolica con 17 aerogeneratori con un'altezza massima superiore a 200 metri.

Anche la politica è mobilitata: Fratelli d’Italia in queste ore ha presentato una proposta di legge ribattezzata “Salva campagne”, con l’obiettivo di tutelare le superfici agricole dall’installazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili.

Atteso in consiglio regionale per il 25 giugno, invece, il testo sulla moratoria contro l’assalto eolico, con la maggioranza che intende accelerare dopo l'intesa trovata in Conferenza Stato-Regioni sulle cosiddette aree idonee.

Di ieri, invece, la presa di posizione contro la speculazione di una testimonial eccellente, l’attrice Caterina Murino, che – commossa – ha sottolineato la necessità di fare fronte comune per impedire la «follia» e lo scempio della terra di Sardegna (IL VIDEO).

