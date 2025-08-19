Avviate le procedure dal Comune per la concessione quinquennale della struttura sportiva tra viale Adua e via Carlo Felice a Sassari. È uno dei campi di calcio più frequentati da bambini e adolescenti, non solo legati al quartiere di Luna e Sole, ma provenienti anche da contesti più lontani.

La stessa amministrazione comunale definisce l’impianto «a rilevanza cittadina», per cui si cerca un gestore, riferisce la delibera, «tra le associazioni sportive dilettantistiche di calcio del territorio, che non siano già gestori di altri impianti sportivi comunali».

Dal 1992 la “Sacra Famiglia” era la concessionaria precedente di un campo che, nel 2020, aveva ricevuto, tra le altre cose, una importante riqualificazione in erba sintetica del campo a 11 e un nuovo impianto di illuminazione. Al netto dei miglioramenti, la struttura ha con frequenza ospitato eventi legati al sociale e all’inclusione sportiva dei giovani, anche quelli più fragili. Le linee di indirizzo stabilite dal Comune per individuare il neo gestore sono intanto reggere l’attività coi propri ricavi, attrarre gli atleti in giovane età e averne un alto numero, «con una struttura societaria adeguata e congruo numero di istruttori, differenziazione dei campionati calcistici di partecipazione».

Intanto si attende che per settembre siano completate le opere del campetto e dello spogliatoio attigui al campo principale, e che sono a carico dell’Ersu, proprietaria, e date in comodato trentennale al Comune.

