Ad Alghero il Trio Larimar e il duo Chessa-FalcioneI due concerti nel cartellone del Festival del Mediterraneo
Due appuntamenti nel chiostro della chiesa di San Francesco ad Alghero, inseriti nel calendario del Festival del Mediterraneo, ideato e curato dall’Associazione Arte in Musica, con la direzione artistica del maestro Ugo Spanu.
Domani alle 20 concerto del Trio Larimar, composto da Alessia Sassu al violoncello, Matilde Podda al violino e Fabio Arru al pianoforte, tutti studenti del biennio specialistico al Conservatorio “Luigi Canepa” di Sassari. In programma il Trio n. 1 per violino, violoncello e pianoforte op. 8 di Johannes Brahms e il Trio Elegiaco n. 1 di Sergei Rachmaninov.
Giovedì, sempre alle 20, è in programma il concerto del duo Tony Chessa (flauto) e Alberto Falcione (chitarra). Docente di flauto al Conservatorio “Canepa” di Sassari, Chessa è concertista e primo flauto in diverse orchestre e associazioni nazionali e internazionali, mentre Falcione svolge attività concertistica in sedi e teatri prestigiosi e ha inciso anche un cd in prima mondiale con i concerti per chitarra e orchestra del compositore Antonio Saturno.
I due proporranno un programma con musiche di autori spagnoli e sudamericani: di Celso Machado Paçoca (Choro) e Quebra Queixo (Choro), di Laurent Boutros Amasia, di Diego Maximo Pujol Pompeya, Palermo e San Telmo, di Astor Piazzolla Bordel, Cafe 1930 e Nightclub, insieme a un adattamento della celebre Libertango, e di Ambrogio De Palma Tanguedia.
Le due serate saranno introdotte da Carmela Mura Monfardino che presenterà autori e brani da un punto di vista storico-musicale.