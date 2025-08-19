Sale a due il bilancio delle vittime in Sardegna per l’intossicazione da botulino legata alla “Fiesta Latina” svoltasi lo scorso luglio a Monserrato. Nella notte è deceduta una donna di 62 anni, Valeria Sollai, ricoverata da settimane in rianimazione al Policlinico universitario della città.

La paziente ha lottato per settimane contro le gravi conseguenze dell’avvelenamento, ma le sue condizioni si sono progressivamente aggravate fino al tragico epilogo.

È la seconda persona a perdere la vita in seguito all’episodio: l’8 agosto è morta Roberta Pitzalis, 38 anni, la prima donna a essere stata ricoverata per l’intossicazione, trasferita dapprima all’ospedale Brotzu e successivamente al Businco di Cagliari.

Mentre si aggrava la posizione di Christian Gustavo Vincenti, il titolare del chiosco dove sono stati consumati i prodotti contaminati, l’Isola resta scossa per una vicenda che ha trasformato una serata di festa in una tragedia.

