Auto a fuoco la notte scorsa a Tortolì. Le fiamme hanno divorato una macchina in sosta in via Campidano, in uno spiazzo esterno ai parcheggi del supermercato Conad. Il mezzo era in uso a un giovane del posto.

L'ipotesi privilegiata dagli investigatori è quella dolosa. I vigili del fuoco, intervenuti poco dopo le 3, hanno spento l’incendio e bonificato l’area.

Sul posto - quartiere Zunturinu - sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Lanusei che conducono le indagini per risalire al responsabile del raid.

