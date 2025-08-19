Attentato nella notte in un cantiere sul ponte in ferro sulla ex Orientale sarda, in territorio di Villaputzu. Sconosciuti hanno dato alle fiamme un miniescavatore, un “bobcat” e un container adibito a ufficio di una impresa con sede legale ad Agrigento. I danni sono in corso di quantificazione. Le indagini sono coordinate dal maggiore Massimo Meloni comandante della Compagnia di San Vito.





L’allarme è stato lanciato dal guardiano del cantiere, affiancato da altre tre persone – due delle quali operai – che si trovavano nelle vicinanze del sito, impegnati in uno spuntino notturno. Secondo quanto riferito, si sarebbero accorti dell’incendio solo successivamente, provvedendo a segnalare l’accaduto ai soccorsi.



L’area, completamente recintata, non presenta segni evidenti di effrazione o altre tracce utili all’identificazione degli autori del gesto. I carabinieri della Stazione hanno avviato i necessari accertamenti tecnici e informato l’Autorità Giudiziaria competente.

