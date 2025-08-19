Villaputzu, attentato incendiario in un cantiere sulla ex OrientaleDanneggiati un miniescavatore, un “bobcat” e un container adibito a ufficio. Danni ancora da quantificare
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Attentato nella notte in un cantiere sul ponte in ferro sulla ex Orientale sarda, in territorio di Villaputzu. Sconosciuti hanno dato alle fiamme un miniescavatore, un “bobcat” e un container adibito a ufficio di una impresa con sede legale ad Agrigento. I danni sono in corso di quantificazione. Le indagini sono coordinate dal maggiore Massimo Meloni comandante della Compagnia di San Vito.
L’allarme è stato lanciato dal guardiano del cantiere, affiancato da altre tre persone – due delle quali operai – che si trovavano nelle vicinanze del sito, impegnati in uno spuntino notturno. Secondo quanto riferito, si sarebbero accorti dell’incendio solo successivamente, provvedendo a segnalare l’accaduto ai soccorsi.
L’area, completamente recintata, non presenta segni evidenti di effrazione o altre tracce utili all’identificazione degli autori del gesto. I carabinieri della Stazione hanno avviato i necessari accertamenti tecnici e informato l’Autorità Giudiziaria competente.