È stato sorpreso da un addetto alla sicurezza mentre provava a scappare da un negozio con circa 170 euro di merce. In tutta risposta, per provare a fuggire, ha imbracciato un estintore e ha aggredito il vigilante. È successo stamattina a Cagliari, in viale Marconi, dove i carabinieri della Stazione di Villanova hanno arrestato un 27enne originario di Nuoro, senza fissa dimora, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine.

Il giovane, dopo aver preso diversi articoli dagli scaffali, ha provato ad allontanarsi senza pagare. Intercettato dal responsabile della sicurezza del negozio, un 62enne cagliaritano, l’uomo avrebbe reagito con violenza, spintonandolo e successivamente impugnando un estintore a polvere, che ha attivato contro il vigilante.

Sul posto sono arrivati gli uomini dell’Arma, proprio mentre l’aggressore stava ancora scaricando l’estintore. I militari sono riusciti a bloccarlo e a metterlo in sicurezza, evitando ulteriori danni e pericoli per gli altri clienti.

(Unioneonline/v.f.)

