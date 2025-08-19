Modifiche della viabilità domani a Sassari, mercoledì 20 agosto, per la manifestazione “Le vie dei Gremi”.

Saranno stavolta i Sarti a festeggiare dalle 20 nella propria sede di Largo Infermeria San Pietro e, per consentire la riuscita dell’iniziativa, il Comune ha disposto l’interdizione alla sosta di tutta l’area in cui si svolgerà l'evento.

Le prescrizioni e le modifiche alla viabilità, vigenti dalle 15 alle 24 di domani, a cura del settore Infrastrutture della Mobilità e Traffico, saranno rese note anche con la sistemazione di adeguata segnaletica temporanea.

