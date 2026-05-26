Difficile capire dove inizia e dove finisce il patrimonio comunale di Villasimius. Per questo la Giunta ha avviato l’iter per una ricognizione completa e totale dello stesso patrimonio (la stesura, cioè, del Piano strategico di gestione del patrimonio comunale). Una ricognizione “finalizzata – viene riportato nella delibera - alla costruzione di una base conoscitiva affidabile, alla regolarizzazione amministrativa e catastale dei beni, nonché alla definizione di azioni di valorizzazione coerenti con gli strumenti di programmazione economica, finanziaria e territoriale”.

Un censimento necessario “perché – ha spiegato il sindaco di Villasimius Gianluca Dessì – vogliamo conoscere la situazione del nostro patrimonio in maniera precisa, occorre cioè mettere ordine e verificare, ad esempio, eventuali disallineamenti catastali e gestionali”. Una ricognizione, in ogni caso, prevista dalla legge: “E’ da diversi anni - ha aggiunto Dessì – che non viene effettuata, dobbiamo provvedere anche perché in caso contrario potrebbero verificarsi inefficienze, minori entrate e criticità amministrative. Il piano, inoltre, costituisce una risorsa strategica per l’erogazione dei servizi pubblici”. Tra gli obiettivi c’è anche quello del riordino del demanio stradale e l’allineamento dei dati al portale Mef. Ad occuparsi della ricognizione sarà una società esterna specializzata in collaborazione con gli uffici comunali.

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