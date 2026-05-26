Quando l’umanità e la voglia di aiutare il prossimo vanno oltre ogni ostacolo e i compiti di pubblica sicurezza. È successo a Mandas, dove i carabinieri della stazione locale hanno fatto la spesa per una famiglia che, in un momento di estrema difficoltà, ha chiesto il supporto degli uomini dell’Arma.

L’episodio risale a ieri, quando in caserma è giunta la drammatica segnalazione: in casa non c’era cibo. Al loro arrivo, i carabinieri si sono trovati davanti un quadro di reale e urgente sofferenza dalla non rapida soluzione: nonostante l'immediata attivazione dei canali istituzionali di assistenza, le risposte ricevute dai servizi sociali e dai responsabili del Banco Alimentare non hanno permesso un intervento risolutivo nell'immediato. In sostanza: mancavano i documenti per accedere ai protocolli di aiuto.

Di fronte alla prospettiva di una famiglia costretta a restare senza cibo, il comandante di stazione e i suoi carabinieri hanno deciso di agire con spirito di generosità, comprando di tasca propria tutto il necessario per la famiglia e garantendo un supporto concreto nel momento del bisogno.

(Unioneonline/v.f.)

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