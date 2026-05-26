Funerale del piccolo Lorenzo: Nurri abbraccia in silenzio la famigliaL’ultimo saluto al bambino morto a tre anni e mezzo dopo essere stato schiacciato dal trattore guidato dal padre
I rintocchi lenti della campana annunciano l'arrivo del feretro sul sagrato della chiesa di San Michele Arcangelo di Nurri. Dietro, il corteo silenzioso.
Un paese intero accompagna i genitori di Lorenzo Spano, morto a tre anni e mezzo, domenica pomeriggio, dopo essere stato schiacciato dal trattore guidato dal padre. Una tragedia avvenuta nelle campagne del centro del Sarcidano, che da due giorni fa i conti col dolore.
Oggi il funerale, con le parole pronunciate dal pulpito con le quali si tenterà di lenire ferite dell’anima che difficilmente potranno essere curate.
Appoggiati alle pareti, intorno alla chiesa, mazzi di fiori bianchi. Come la bara che custodisce il corpo di Lorenzo. E i palloncini che sono volati in cielo quando è terminata la funzione.
(Unioneonline)