I rintocchi lenti della campana annunciano l'arrivo del feretro sul sagrato della chiesa di San Michele Arcangelo di Nurri. Dietro, il corteo silenzioso.

Un paese intero accompagna i genitori di Lorenzo Spano, morto a tre anni e mezzo, domenica pomeriggio, dopo essere stato schiacciato dal trattore guidato dal padre. Una tragedia avvenuta nelle campagne del centro del Sarcidano, che da due giorni fa i conti col dolore. 

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Oggi il funerale, con le parole pronunciate dal pulpito con le quali si tenterà di lenire ferite dell’anima che difficilmente potranno essere curate. 

Palloncini bianchi per Lorenzo Spano (Foto: Piera Serusi)
Palloncini bianchi per Lorenzo Spano (Foto: Piera Serusi)
Palloncini bianchi per Lorenzo Spano.

Appoggiati alle pareti, intorno alla chiesa, mazzi di fiori bianchi. Come la bara che custodisce il corpo di Lorenzo. E i palloncini che sono volati in cielo quando è terminata la funzione. 

(Unioneonline)

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