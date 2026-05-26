Il corpo di Lorenzo Spano, il bimbo di tre anni vittima del drammatico incidente di domenica in un podere a Nurri è stato restituito ai familiari per i funerali, che si terranno oggi, con il paese che ha proclamato il lutto cittadino e interrotto la campagna elettorale in vista delle comunali.

Conclusi gli accertamenti dei carabinieri, che hanno sequestrato il mezzo agricolo e indagato su disposizione della Procura il padre che era alla guida, come “atto dovuto”. «Non l’ho visto» avrebbe riferito l’uomo, disperato. Una tragica fatalità.

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