Nuovi giochi per i bambini al Poetto di Quartu: da oggi è a disposizione l’area giochi, con attrezzature multifunzionali e inclusive. Il restyling dei parchi urbani, e in particolare delle aree verdi più frequentate dai giovanissimi quartesi, tra altalene, giochi a molla, scivoli e piramidi per l’arrampicata, hanno interessato nei mesi scorsi tutta la città, con un intervento radicale di messa in ordine e modernizzazione. Ora è il turno del Poetto: via ogni pericolo e spazio a nuovi giochi per rendere l’aria verde pienamente accogliente.

La bella stagione porta in dote un gioco multifunzionale, inclusivo, con rampe per l’accesso delle persone diversamente abili. Una struttura di quasi 7 x 6 metri, con pannelli lucidi e torretta, destinata ai bambini da 1 a 8 anni, con funi per arrampicarsi e scivoli dove mostrare la propria agilità. L’area giochi comprende inoltre due molle doppie con sagoma marina - piccoli squali - e uno scivolo con immagine di elefante per bambini da 1 a 4 anni. Sono stati spesi 30mila euro: il parco ubicato nei pressi della grande rotonda davanti all’Ex Bussola (lato Margine Rosso), anche in considerazione delle tantissime persone che scelgono il nostro Poetto per trascorrere un po’ di tempo libero e godersi il mare.

Avrà poi modo di essere implementato con ulteriori giochi, sempre con l’obiettivo precipuo di coinvolgere tutti. Proprio in un’ottica di inclusività, i giochi di Quartu saranno infatti tutti universalmente utilizzabili, ovvero dedicati a una pluralità di persone, con o senza disabilità, affinché possano essere condivisi e permetta loro di giocare insieme.

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