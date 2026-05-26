Tv locali, Videolina al primo posto in ItaliaIl riconoscimento dai dati Auditel dei primi quattro mesi del 2026
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Il sigillo è quello dell’Auditel: nei primi quattro mesi del 2026 Videolina si piazza al primo posto tra le tv locali nazionali, davanti e Telelombardia e Telenorba, negli ascolti medi. Accanto allo storico primato dell’indice di penetrazione, il rapporto tra telespettatori e popolazione. In un convegno al Senato, anche il ministro Matteo Salvini ha evidenziato il ruolo delle tv private, citando l’esempio di Videolina.
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