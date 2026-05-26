Tentata rapina al supermercato, nella serata di ieri, in viale Monastir a Cagliari.

Secondo quanto ricostruito il malvivente, un 47enne del posto già noto alle forze dell’ordine, avrebbe tentato di allontanarsi dall’esercizio commerciale senza pagare alcuni generi alimentari, per un valore complessivo di oltre cento euro. Scoperto dalla direttrice dell'attività avrebbe reagito con violenza spintonandola nel tentativo di guadagnarsi la fuga.

Provvidenziale si è rivelata la presenza all’interno del punto vendita di un carabiniere libero dal servizio, che accortosi di quanto stava accadendo è intervenuto con prontezza riuscendo a bloccare il malintenzionato prima che potesse far perdere le proprie tracce.

Poco dopo, sul posto sono giunti i militari della Sezione Radiomobile che hanno preso in consegna il 47enne e completato gli accertamenti.

Ricostruita la vicenda e terminate le formalità di rito, l’uomo, che deve rispondere di tentata rapina, è stato accompagnato nella propria abitazione e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in attesa del giudizio con rito direttissimo disposto dall’Autorità Giudiziaria per la mattinata odierna.

(Unioneonline)

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