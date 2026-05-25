L'Assessorato ai Servizi sociali e l'assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Selargius, organizzano un evento che si terrà il 30 maggio in Piazza Sì e Boi dalle 9 alle 13:30.

L'evento è gratuito ed è rivolto a tutta la cittadinanza. Grazie alla disponibilità di medici e associazioni, sarà possibile effettuare screening e visite gratuite: visita senologica (previa prenotazione al numero 3450374531), visita diabetologica, visita oculistica pediatrica, visita oculistica, visita nutrizionistica e visita neurologica.

Sarà presente anche l'autoemoteca dell'AVIS, la Croce Rossa Italiana e l'Associazione Nazionale Carabinieri e dimostrazioni pratiche di primo soccorso e manovre salvavita.

Sarà un'occasione per prendersi cura di se stessi e per conoscere i servizi sociali del Comune di Selargius presenti sul posto.

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