Notte di paura in via Nigra, a Quartu, dove un incendio ha avvolto tre auto parcheggiate, con le fiamme che hanno minacciato anche le abitazioni vicine.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con una squadra della centrale di viale Marconi e un’autobotte, impegnati per domare l’incendio.

Le fiamme hanno raggiunto anche la finestra di un appartamento. Un uomo, residente nell’abitazione, è stato soccorso dal 118 per inalazione di fumo.

Sono in corso gli accertamenti sulle cause dell’incendio.

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