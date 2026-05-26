Quartu, tre auto in fiamme in via Nigra: una persona soccorsa dal 118Allarme per un incendio che ha minacciato anche le abitazioni. Sul posto i vigili del fuoco
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Notte di paura in via Nigra, a Quartu, dove un incendio ha avvolto tre auto parcheggiate, con le fiamme che hanno minacciato anche le abitazioni vicine.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con una squadra della centrale di viale Marconi e un’autobotte, impegnati per domare l’incendio.
Le fiamme hanno raggiunto anche la finestra di un appartamento. Un uomo, residente nell’abitazione, è stato soccorso dal 118 per inalazione di fumo.
Sono in corso gli accertamenti sulle cause dell’incendio.