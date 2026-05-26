E' stato affidato il servizio di salvamento a mare nel ltiorale quartese. Ad occuparsene sarà ancora una volta, come gli altri anni, la società Sub Sinnai Asd Odv. Il servizio che si estenderà per novantadue giorni consecutivi, prenderà il via il 20 giugno e andrà avanti fino al 20 settembre comprese le operazioni di montaggio e di smontaggio delle attrezzature.

I bagnini saranno operativi dalle 9 alle 19 tutti i giorni nelle postazioni ricavate al Poetto nel tratto tra la Marinella e il Marlin, verso Cagliari e nel tratto verso Margine Rosso davanti all’ex Tamarix.

Torrette di avvistamento e personale saranno poi presenti nella costa a Sant’Andrea nel tratto di spiaggia davanti a via Taormina, a Geremeas in via Sirio località Kal’e Moru e a Flumini davanti a via Mar Tirreno.

I bagnini non solo vigileranno sul tratto di mare davanti alle postazioni, ma saranno anche a disposizione dei bagnanti per fornire assistenza e rispondere a qualunque domanda. Anche negli anni scorsi la loro presenza è stata determinante, con addirittura un salvataggio di una persona che stava annegando. La loro presenza serve anche a dare sicurezza ai frequentatori della spiaggia.

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