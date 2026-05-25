Al Comune di Maracalagonis sono aperte le iscrizioni per l’utilizzo del servizio scuolabus a beneficio degli alunni frequentanti la scuola dell’obbligo dell’Istituto comprensivo cittadino per l’anno scolastico 2026/2027.Le domande dovranno essere consegnate all’ufficio protocollo dell’ente entro il 26 giugno 2026 con consegna a mano presso l’ufficio protocollo aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 11 e nel pomeriggio, il lunedì e il mercoledì dalle 16 alle 17.

Il servizio di trasporto interessa gli studenti pendolari residenti nel Comune di Maracalagonis e dimoranti in zone ubicate fuori dal paese (Villaggio delle Rose, Campu sa Pira, Ganny), frequentanti la scuola dell’obbligo del comune di Maracalagonis.

Il servizio di trasporto scolastico è esteso anche agli studenti che risiedono all’interno del centro abitato, nel limite dei posti disponibili una volta soddisfatte tutte le richieste degli utenti residenti fuori dal centro abitato, in base all’ordine di arrivo delle istanze al protocollo.

Il Comune ha la facoltà di estendere il servizio anche nei confronti di alunni non residenti ma dimoranti nelle località contigue ricadenti nel territorio di comuni confinanti, purché frequentanti le scuole dell’obbligo di Maracalagonis, sempre nei limiti dei posti disponibili una volta soddisfatte tutte le richieste degli studenti residenti.

A bordo dello scuolabus è prevista la presenza di un accompagnatore con la funzione di sorveglianza e cura delle operazioni di salita e discesa dei bambini dallo scuolabus, la loro consegna alla scuola di appartenenza, la loro riconsegna al genitore/i, o adulto delegato alla fermata di pertinenza al termine del servizio e del corretto comportamento da parte degli alunni/studenti durante gli spostamenti. All’interno dello scuolabus gli alunni/studenti devono tenere un comportamento educato e non disturbare l’autista.

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