Della strada provinciale 21 che unisce Burcei a Campuomu, si è parlato nuovamente oggi nella sede della Città metropolitana di Cagliari durante un incontro tra alcuni componenti del “Comitato cittadino di Burcei” e il responsabile della viabilità dello stesso Enter Omar Zaher. Presente anche l’ingegner Paolo Mereu, responsabile della viabilità della Città metropolitana. In rappresentanza del Comitato cittadino, hanno parecipato Francesca Pitzalis, Salvatore Malloru e Vittorio Monni.

Nel corso dell' incontro, Zaher ha assunto l’impegno di fare partire immediatamente i lavori, precisando che i tecnici hanno già effettuato i necessari sopralluoghi.

Annunciati il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale, la manutenzione e sostituzione dei guardrail divelti o danneggiati, la pulizia delle cunette, il ripristino delle buche e la posa dei catarifrangenti per una maggiore sicurezza in caso di nebbia e altri interventi necessari alla messa in sicurezza della strada.

Moderata soddisfazione è stata espressa dai comportamenti del Comitato che hanno anche sollecitato l’inizio dei lavori del secondo lotto dalla nuova strada Burcei-Sinnai-Maracalagonis, un’altra via di collegamento -hanno detto i tre rappresentati del Comitato cittadino- assolutamente necessaria per togliere il paese dal suo isolamento e per rilanciare la sua economia.

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