Grande festa ad Assemini per i quarant’anni di “Sonus de canna”, l’associazione che da quattro decenni promuove la tradizione musicale asseminese e sarda, con particolare attenzione all’arte delle launeddas.

La mattinata è stata dedicata alle scolaresche delle scuole primarie Dionigi Scalas ed Efisio Carboni: le classi seconde, terze e quarte, accompagnate dalle insegnanti, hanno partecipato ai laboratori di costruzione delle launeddas e alle attività di Ballu Tundu in piazza, guidati dai maestri dell’associazione.

Nel pomeriggio, spazio alla conferenza nell’aula consiliare del Comune, alla presenza delle istituzioni, degli esperti dell’Università e dei professionisti del settore, che si alterneranno tra interventi, approfondimenti e momenti di didattica sulla tradizione orale.

La giornata si è conclusa con i cantidus e sa sonada a cuncòrdia, per un finale all’insegna della musica e dell’identità culturale sarda.

