Più di ottanta milioni di euro in opere pubbliche, servizi, sicurezza del territorio e decoro. È quanto spenderà il Comune di Castiadas nei prossimi due anni in base al programma triennale delle opere pubbliche appena approvato dalla Giunta comunale.

Nel 2026 la spesa prevista è di 15 milioni euro mentre nel 2027 il programma supera i 66 milioni. «Uno dei principali interventi – ha spiegato il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni – riguarda il recupero delle ex carceri e il sistema ciclopedonale di collegamento fra le borgate con un percorso di circa quaranta chilometri. E poi la riqualificazione del litorale e ulteriori interventi per la prevenzione e sicurezza idraulica».

Per il primo cittadino «si tratta di cifre straordinarie per un Comune delle nostre dimensioni, che conta cioè circa 1700 abitanti».

E invece «stiamo riuscendo a realizzare – ha aggiunto – quel che sino a pochi anni fa per alcuni poteva sembrare un sogno, e cioè infrastrutture e opere che trasformeranno Castiadas in uno dei borghi più belli ed efficienti d’Italia».

© Riproduzione riservata