Castiadas, un investimento da 80 milioni di euro per le opere pubblicheDa realizzare nei prossimi due anni
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Più di ottanta milioni di euro in opere pubbliche, servizi, sicurezza del territorio e decoro. È quanto spenderà il Comune di Castiadas nei prossimi due anni in base al programma triennale delle opere pubbliche appena approvato dalla Giunta comunale.
Nel 2026 la spesa prevista è di 15 milioni euro mentre nel 2027 il programma supera i 66 milioni. «Uno dei principali interventi – ha spiegato il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni – riguarda il recupero delle ex carceri e il sistema ciclopedonale di collegamento fra le borgate con un percorso di circa quaranta chilometri. E poi la riqualificazione del litorale e ulteriori interventi per la prevenzione e sicurezza idraulica».
Per il primo cittadino «si tratta di cifre straordinarie per un Comune delle nostre dimensioni, che conta cioè circa 1700 abitanti».
E invece «stiamo riuscendo a realizzare – ha aggiunto – quel che sino a pochi anni fa per alcuni poteva sembrare un sogno, e cioè infrastrutture e opere che trasformeranno Castiadas in uno dei borghi più belli ed efficienti d’Italia».