Nell’ambito dei lavori di distrettualizzazione ed efficientamento delle reti idriche in corso nel Comune di Sestu, martedì prossimo, 16 dicembre, le squadre di Abbanoa effettueranno il collegamento alla rete idrica esistente delle nuove condotte nelle vie Monte Sabotino, Della Resistenza, Brigata Sassari, IV Novembre e Cagliari. Pertanto, dalle 8,30 alle 17,30 si renderà necessario sospendere la fornitura idrica nell’area a sud delle vie Giulio Cesare e Piave: potranno verificarsi cali di pressione e temporanee interruzioni dell’erogazione fino al termine dell’intervento, successivamente il servizio riprenderà a pieno regime.

Sarà cura dei tecnici del Gestore contenere quanto più possibile l’orario di interruzione e anticipare il riavvio dell’erogazione qualora l’intervento dovesse essere concluso in anticipo. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

