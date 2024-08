Nel Municipio di Villaputzu è in pubblicazione l’avviso pubblico, col relativo modulo di domanda, per la concessione del contributo regionale denominato “Assegno di natalità”.

L'aiuto arriverà sotto forma di assegno mensile in favore di nuclei familiari che risiedono o trasferiscono la residenza nel Comune di Villaputzu, per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2024 e fino al compimento del quinto anno di età.

Un aiuto concreto mirato anche a favorire l'incremento demografico in paese.

