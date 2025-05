Rintracciato e arrestato questa mattina un trentacinquenne disoccupato di Villacidro, che comincia a scontare una condanna definitiva a un anno, un mese e dieci giorni di carcere per un episodio di violenza sessuale commesso a Brentonico, in provincia di Trento, il 16 gennaio di due anni fa.

L'ordine di carcerazione è stato emesso dalla Procura di Rovereto. L'arrestato era in via Cagliari, dove i carabinieri lo hanno localizzato e portato in caserma per le formalità di rito. A seguire il trasferimento in carcere a Uta, dove sconterà la pena.

L'intervento è scattato a conclusione dell'iter processuale, che ha condannato in via definitiva il trentacinquenne.

