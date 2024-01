È precipitato in un dirupo e quando i compagni di battuta lo hanno trovato era privo di sensi, in gravi condizioni.

Incidente di caccia questo pomeriggio nelle campagne di Villa San Pietro, in località Is Canargius, non lontano dalla diga di Monte Nieddu. A restare ferito in modo grave è un ventiquattrenne del paese.

Gli amici impegnato in una battuta al cinghiale hanno più volte provato a mettersi in contatto con lui e, non ricevendo sue notizie, sono andati a cercarlo. Il ragazzo era sul fondo di un canalone, vicino a una roccia, incosciente.

Immediata la richiesta di soccorsi: in zona è atterrato un elicottero dell’Areus, che ha trasportato d’urgenza il ragazzo al Brotzu.

Non si conoscono le cause dell’incidente, ma le condizioni del ferito sono considerate molto gravi.

