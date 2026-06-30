Un violento temporale si è abbattuto nel pomeriggio di oggi sulla Trexenta e altre aree della Sardegna meridionale. La pioggia è caduta copiosa, accompagnata da forti raffiche di vento e da grandine.

Si registrano allagamenti, con la strada invasa da detriti e fango, sulla Statale 547 tra Senorbì e Sant'Andrea. A Senorbì si registrano problemi sulle linee elettriche.

Poco più a nord, a Siurgus Donigala, sono finite sott’acqua alcune strade del paese.

Il sindaco di Mandas, Umberto Oppus, fa sapere che «stiamo seguendo l'evoluzione del violento temporale e dei danni. Chiedo la collaborazione di tutti: chiamate il 115 per gli interventi dei vigili del Fuoco e il numero verde Abbanoa per quanto riguarda pozzetti e fognature».

(Unioneonline/E.Fr.)

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