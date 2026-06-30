Vento e pioggia, violenti temporali nel sud della Sardegna: strade allagateDetriti sulla strada fra Sant’Andrea Frius e Senorbì, problemi per le linee elettriche
Un violento temporale si è abbattuto nel pomeriggio di oggi sulla Trexenta e altre aree della Sardegna meridionale. La pioggia è caduta copiosa, accompagnata da forti raffiche di vento e da grandine.
Si registrano allagamenti, con la strada invasa da detriti e fango, sulla Statale 547 tra Senorbì e Sant'Andrea. A Senorbì si registrano problemi sulle linee elettriche.
Poco più a nord, a Siurgus Donigala, sono finite sott’acqua alcune strade del paese.
Il sindaco di Mandas, Umberto Oppus, fa sapere che «stiamo seguendo l'evoluzione del violento temporale e dei danni. Chiedo la collaborazione di tutti: chiamate il 115 per gli interventi dei vigili del Fuoco e il numero verde Abbanoa per quanto riguarda pozzetti e fognature».
(Unioneonline/E.Fr.)