Muore per un malore mentre sta facendo il bagno alle Tonnare di Stintino. A perdere la vita è stata una turista italiana di 84 anni. È accaduto nel primo pomeriggio e i presenti, un bagnino e un altro bagnante, hanno cercato di rianimarla.

Quando sono arrivati i soccorsi del 118, incluso l’elicottero dell’Areus, per la donna purtroppo non c’era più nulla da fare. La donna era arrivata in Sardegna con un viaggio organizzato.

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