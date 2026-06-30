Si sono concluse nella maniera più drammatica le ricerche di Teseo Cocco, 56 anni, operaio di Settimo San Pietro scomparso da 10 giorni.

Ieri sera è stato trovato il corpo senza vita dell’uomo nel territorio di Sinnai. Cocco, uscito di casa dieci giorni fa, aveva fatto perdere le sue tracce.

Dopo la denuncia di scomparsa, le ricerche sono andate avanti con la mobilitazione degli stessi familiari, di volontari, dei carabinieri di Sinnai e Quartu, dei Vigili del fuoco e del Nucleo Speleo Alpino.

Ieri sera il ritrovamento del cadavere: la notizia si è rapidamente diffusa in paese, dove Cocco era persona conosciuta e stimata, suscitando grande cordoglio.

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