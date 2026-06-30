Monta la protesta degli anziani che frequentano il parco Padre Pio in viale Colombo a Quartu. Il giardino è bello e curato, ma mancano i servizi. A cominciare dai bagni

«Le cose che non vanno sono tante», dice Aldo Falqui 83 anni, «ed è un peccato perché questa è un’area verde molto bella». Il problema più grosso «è senza dubbio la mancanza dei servizi igienici. Ma perché non mettono i bagni, anche box chimici? Qui viene molta gente anziana che quando ha bisogno è costretta a tornare casa perché non possiamo certo entrare in clinica a chiedere se possiamo usare la toilette».

Dello stesso avviso anche Andrea Lugas, che di anni ne ha 84. «La mancanza dei bagni è una grossa pecca. Ed è un peccato che nessuno pensi di trovare una soluzione a questo problema». Problema che peraltro è comune anche ad altre aree verdi della città come il parco Europa a Pitz’e Serra, dove i residenti avevano anche raccolto le firme allegate a una petizione per chiedere l’installazione dei servizi igienici.

In piazza Padre Pio, poi, «non c’è nemmeno un rubinetto» rivela Valentino Pedracci, 79 anni, «o meglio la fontanella c’è peccato che non funzioni da 10 anni. Così in questi giorni di caldo terribile non possiamo nemmeno rinfrescarci».

Anche questo capita in tante altre zone del centro, dove tutte i rubinetti presenti sono stati divelti dai vandali e da allora non sono mai più entrati in funzione.

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