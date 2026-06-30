«Continuiamo insieme il lavoro iniziato in occasione della Festa di Santa Barbara». Con questo slogan l'amministrazione comunale di Burcei promuove per sabato 4 luglio una nuova giornata ecologica per la pulizia delle strade, delle piazze e dei parchi. Alla vigilia della festa di Santa Barbara, la prima iniziativa soprattutto nelle strade dove era prevista la processione con la Santa. Ora c'è da continuare. «Grazie all’impegno di tanti volontari- dice l'amministrazione comunale- in un comunicato- siamo riusciti a restituire decoro a molte aree del paese, ma c’è ancora del lavoro da fare. Per questo rivolgiamo un appello a tutta la cittadinanza: uniamoci ancora una volta per completare la pulizia del nostro paese».



L'appuntamento è per sabato alle 9 al Parco vicino al Municipio. Durante il ritrovo saranno consegnate le buste e saranno organizzate le squadre con la suddivisione degli interventi da effettuare nelle diverse zone del paese.



L'invito a partecipare è rivolto ai cittadini, associazioni, comitati, famiglie e giovani: «Burcei è casa nostra. Prendiamocene cura, insieme».

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