Un consiglio straordinario è stato convocato dal sindaco di Serri Samuele Gaviano per affrontare ancora una volta le criticità che riguardano la strada provinciale 117. Il manto stradale compromesso, il restringimento di carreggiata, problemi legati alla segnaletica, sono alcuni dei problemi riguardanti la strada. Numerose le denunce portate avanti dal primo cittadino seguite solo da promesse mai messe in atto e da silenzi troppo prolungati. Le condizioni della strada che consentono l'accesso al paese da due parti sono diventate un pericolo per chi ogni giorno la percorre per andare a lavoro o a scuola. Questa è anche l'unica via d'accesso per i mezzi pubblici e per i mezzi di soccorso. Un incontro dunque per chiedere insieme interventi urgenti e concreti.

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