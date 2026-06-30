Un importante riconoscimento nazionale per una giovane di Mandas. Marta Gessa, laureata in Lingue, è stata insignita del Premio America Giovani per il talento universitario, conferito dalla Fondazione Italia USA ai neolaureati italiani che si sono distinti per il loro percorso accademico.

La cerimonia di consegna si è svolta a Roma, nell'Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati, dove sono stati premiati i giovani selezionati provenienti dagli atenei di tutta Italia.

Il premio viene assegnato ogni anno ai laureati più meritevoli con l'obiettivo di favorirne l'ingresso nel mondo del lavoro internazionale. La selezione avviene attraverso le banche dati universitarie e tiene conto di diversi parametri, tra cui l'età al conseguimento del titolo, il voto di laurea, la media degli esami, il curriculum vitae e le eventuali esperienze di studio all'estero.

A rendere nota la notizia è stato il sindaco di Mandas, Umberto Oppus, che ha espresso soddisfazione per il prestigioso traguardo raggiunto dalla giovane concittadina: «Un plauso e complimenti a Marta», ha dichiarato il primo cittadino, sottolineando come il riconoscimento rappresenti motivo di orgoglio per l'intera comunità.

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