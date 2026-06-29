Hanno effettuato tutte le operazioni d’imbarco per il volo che sarebbe dovuto decollare alle 14,30 per Lourdes ma da quel momento sono iniziati i disagi, enormi, per circa 300 persone delle associazioni dell’Oftal e Unitalsi, con molte persone con disabilità, anziani e bambini: costretti ad attendere all’aeroporto di Elmas perché l’aereo della compagnia Alba Star ha iniziato ad accumulare ore di ritardo.

L’ultimo aggiornamento parla di decollo alle 20,50. Sperando che non slitti oltre, dopo un attesa nel gate che raggiungerà le nove ore. Intanto i passeggeri, provenienti da diverse parti della Sardegna (Cagliari, Oristanese e centro dell’Isola), hanno dovuto affrontare enormi problemi per la presenza tra loro di diverse persone con problemi di salute anche importanti.

Avendo imbarcato i bagagli, non avevano più a disposizione dei dispositivi medici e di pulizia personale utili per l’assistenza di alcuni di loro. Soltanto attorno alle 19,30 è stata distribuita della pizza. Ma lo sguardo dei passeggeri delle associazioni è sempre rimasto rivolto al tabellone con gli orari dei voli nella speranza di non ricevere ulteriori cattive notizie.

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