quartu
30 giugno 2026 alle 13:21
Cade con lo scooter a Geremeas, è grave: portato al Brotzu con l’elisoccorsoIl ferito ha riportato un trauma cranico dopo la rovinosa caduta sull’asfalto
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Grave incidente con un ferito a Geremeas, nel territorio di Quartu Sant’Elena.
Secondo una prima ricostruzione, un uomo a bordo di uno scooter è caduto da solo per cause ancora da accertare.
Sul posto è intervenuto il personale del 118: il ferito è stato trasportato in codice rosso in elicottero al Brotzu per il trauma cranico riportato in seguito alla caduta sull’asfalto.
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