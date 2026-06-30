Grave incidente con un ferito a Geremeas, nel territorio di Quartu Sant’Elena.

Secondo una prima ricostruzione, un uomo a bordo di uno scooter è caduto da solo per cause ancora da accertare.

Sul posto è intervenuto il personale del 118: il ferito è stato trasportato in codice rosso in elicottero al Brotzu per il trauma cranico riportato in seguito alla caduta sull’asfalto.

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