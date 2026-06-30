Capoterra, la compagnia barracellare cerca nuovi agentiIl Comune ha pubblicato il bando per l’inserimento
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Quindici nuovi agenti per la compagnia barracellare di Capoterra. Il Comune ha pubblicato il bando per l’inserimento di nuovi barracelli: le domande potranno essere presentate entro il 20 luglio. L'iniziativa segue la delibera della Giunta comunale che ha disposto l'incremento dell'organico e punta a rafforzare le attività di vigilanza del territorio, tutela dell'ambiente e protezione civile svolte dalla storica istituzione.
Possono partecipare i residenti a Capoterra di età compresa tra i 21 e i 65 anni, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento comunale e dalla normativa regionale, tra cui la patente di guida di categoria B, l'idoneità psico-fisica, l'assenza di condanne ostative e la disponibilità a prestare almeno 200 ore di servizio volontario all'anno.
La selezione prevede un colloquio volto ad accertare la conoscenza del territorio, le motivazioni dei candidati e le attitudini allo svolgimento delle attività barracellari. Saranno inoltre valutati il curriculum e i titoli posseduti, con punteggi aggiuntivi per esperienze nelle forze armate, nelle forze di polizia, nella Protezione civile, oltre che per titoli di studio e patenti specifiche. Saranno dichiarati idonei i candidati che conseguiranno almeno 60 punti su 100.