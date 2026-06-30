Proseguono gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria nel territorio comunale di Senorbì. Nella giornata di oggi gli operai della ditta incaricata del servizio sono intervenuti nella frazione di Sisini, dove hanno eseguito la pulizia del cimitero e di piazza della Chiesa.

L'intervento ha riguardato anche la sostituzione dei cestini per la raccolta differenziata, nell'ambito delle attività programmate per il decoro e la manutenzione degli spazi pubblici. L'amministrazione comunale conferma così l'attenzione non solo per il centro abitato di Senorbì, ma anche per le piccole frazioni di Arixi e Sisini, dove vengono garantiti con regolarità gli interventi di cura e manutenzione delle aree pubbliche.

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