Villaputzu, il sindaco Piu giura in Aula: assegnate le deleghe ai consiglieri«Costruire ponti, non muri, questo l’impegno che assumiamo davanti alla comunità»
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Il sindaco di Villaputzu Pierpaolo Piu ha giurato in Aula e ha comunicato i componenti della Giunta (già nominati nei giorni scorsi): il vicesindaco è Giancarlo Porcu, a lui vanno le deleghe al Patrimonio agricolo e forestale e ai servizi manutentivi e tecnologici. A Salvatore (Toto) Melis le deleghe agli Affari generali e culturali, gestione patrimonio immobiliare e porto turistico, urbanistica, viabilità e trasporti. A Viviana Loi le politiche sociali e la pubblica istruzione. Infine a Sabrina Pili le Attività Produttive, il turismo, gli eventi e le manifestazioni.
Piu ha assegnato degli incarichi specifici anche agli altri consiglieri: Marisa Loi si occuperà di politiche giovanili e per le famiglie, Giuseppe Mura (capogruppo di maggioranza) di Lavori pubblici e rapporti con le associazioni, Simone Camboni di Sport e dei rapporti con Santa Maria, Quirra e Porto Corallo. Infine Marco Meloni di politiche ambientali
«Amministrare significa rappresentare l’intera comunità – ha sottolineato il primo cittadino - Il confronto democratico sarà sempre una ricchezza». E dunque «un Ponte verso il Futuro oggi non è più soltanto il nome di un progetto ma è l’impegno che assumiamo davanti a tutta la comunità di Villaputzu. Costruire ponti, mai muri. Lavorare insieme perché il futuro si realizza un passo alla volta, con il contributo di tutti».