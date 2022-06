Raggirando un 47enne di Quartu residente a Teulada, si è fatto accreditare 100 euro a titolo di anticipo per l’acquisto online di un tablet, messo in vendita su un sito di annunci. Ma non ha mai consegnato quanto pattuito.

I carabinieri di Teulada hanno dato il via agli accertamenti e denunciato il responsabile, un 47enne salernitano, disoccupato e percettore del reddito di cittadinanza, per truffa aggravata.

Il denaro era stato versato su una carta postale ricaricabile da lui utilizzata.

