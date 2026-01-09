Grande festa a Senorbì per il compleanno della signora Concetta Cossu, la più anziana del paese che ha spento 101 candeline.

La donna ha festeggiato con i familiari e con le persone più care, mantenendo la promessa che aveva fatto dodici mesi fa quando - al compimento dei 100 anni - aveva dato appuntamento ai tanti invitati per l’anno successivo. «Sarei lieta di festeggiare nello stesso modo anche i 101 anni», aveva detto, dimostrando la solita fiducia che le ha permesso di superare anche le sfide più difficili che la vita le ha posto davanti.

Nata il 6 gennaio 1925 nella vicina Gesico, dove a soli quindici anni diventa la prima segretaria d’anagrafe del piccolo Comune dell’alta Trexenta, incarico che ha svolto sino al 1948. Due anni dopo, nel 1950, si sposa con Dante Collu, capodeposito del deposito munizioni di Gesico, dall’unione nascono quattro figli: Vanna, Erasmo, Roberto (ex amministratore comunale di Senorbì, scomparso nel 2017) e Maria Leila. Si trasferisce con la famiglia a Senorbì nel 1960, portando avanti i suoi interessi di donna colta (da ragazzina aveva studiato in privato sino al secondo anno di Liceo) e grande appassionata di lettura, tanto da aver letto praticamente tutti i libri della biblioteca comunale del paese.

© Riproduzione riservata