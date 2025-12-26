Ogni giorno tantissimi curiosi si riversano nel centro della Trexenta per ammirare e ancora meglio fotografare la villetta illuminata a festa di via Margotti, ribattezzata da ormai quindici anni la Casa di Babbo Natale. Capita sovente di trovare nel vicinato, è una parallela della principale via Carlo Sanna nella periferia verso Suelli (vicino alla caserma), anche diversi pullman turistici che accompagnano i visitatori arrivati da tutta la Sardegna in veri e propri viaggi organizzati.

Santa Claus è il padrone di casa, Ignazio Spiga, noto imprenditore nel settore dell’impiantistica e vero cultore degli addobbi luminosi, che insieme alla famiglia e con l’aiuto dei suoi collaboratori, regala ai cittadini e ai tanti visitatori uno spettacolo unico con i colori e la magia del Natale.

Ieri e oggi, nei giorni di Natale e di Santo Stefano, tantissimi ragazzi e ragazze hanno scelto la casa di Senorbì come location per scattare le fotografie da pubblicare e condividere nei vari social.

© Riproduzione riservata