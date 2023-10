Si farà domenica prossima a Burcei la "Walk for The Cure", a favore della lotta ai tumori del seno. La passeggiata, organizzata dalla Burcerese FC in collaborazione con il Comune e di tutte le associazioni locali, si snoderà fra le vie del paese. Previste anche attività' per adulti e bambini. Organizzata per ieri, è stata spostata di una settimana a causa di un lutto cittadino.

L’appuntamento è per domenica 15 ottobre. Ogni partecipante, con una donazione di dieci euro riceverà una maglia: il ricavato verrà devoluto ai progetti di Susan G. Komen Italia per la lotta ai tumori del seno che verranno sviluppati in Sardegna. Il programma resta invariato: prevede per le 8,30, il ritrovo al Parco Comunale. Alle 10 la partenza della passeggiata fra le strade del centro abitato dove si esibiranno i "Suonatori di Burcei".

Alle 11, la conclusione sempre al Parco del paese dove è previsto un ristoro preparato e organizzato dalle associazioni culturali e dalle donne di Burcei. La giornata proseguirà con musica e balli e con la partecipazione di tutte le associazioni locali e con la proposta di diverse discipline sportive.



