Il distributore più caro di tutti è a Cagliari, e precisamente a Pirri. Il dato, ufficiale, è dell’osservatorio del Mise, che per il Q8 di via Riva Villasanta rileva un costo della benzina pari a 2,369 euro al litro (aggiornato però al 12 agosto), con un prezzo invariato tra self e servito.

Un caso limite, ma non isolato nel panorama regionale. Basta spostarsi di poco più di cento chilometri, per trovare un 2,300 euro al litro (prezzo relativo al servito) all’Ip di Meana Sardo. A metà strada tra le due tariffe l’Ip di viale Italia, a Olbia, che fa registrare un servito da 2,349.

Sono gli unici tre distributori, lungo l’isola, a sfondare quota 2,3 euro al litro. Eppure, in tutta la Sardegna, sono decine le stazioni di servizio ad aver abbattuto la soglia psicologica dei due euro, spesso anche per i rifornimenti self service.

La situazione è leggermente più sotto controllo per quanto riguarda il gasolio che, salvo nei “servito”, non raggiunge mai quota 2. Anche in questo caso, il pieno più costoso è quello del Q8 di Pirri, con 2,339 euro al litro per il diesel, self compreso.

