A Muravera la Festa di Sant'Agostino: «Esponiamo un nastro giallo e rosso alle finestre»Si rinnova la tradizione con «un gesto semplice ma carico di significato»
Un invito attraverso un comunicato del sito del Comune di Muravera in occasione della festa in onore di Sant'Agostino del 28 agosto. Nel comunicato-messaggio, si invitano i cittadini a esporre «un fiocco giallo e rosso fuori casa, per Sant’Agostino. Anche quest’anno rinnoviamo con gioia un gesto semplice ma carico di significato: decoriamo balconi, finestre e portoni con un nastro giallo e rosso».
E, ancora, si parla di una iniziativa-simbolo «che parla di appartenenza, di tradizione, e di quella che per noi è “Sa Festa Manna de Murera” — la più antica, la più sentita, la più nostra. Facciamo risplendere Muravera con i suoi colori. Rendiamo visibile l’orgoglio di essere parte di questa comunità».