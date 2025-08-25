Un invito attraverso un comunicato del sito del Comune di Muravera in occasione della festa in onore di Sant'Agostino del 28 agosto. Nel comunicato-messaggio, si invitano i cittadini a esporre «un fiocco giallo e rosso fuori casa, per Sant’Agostino. Anche quest’anno rinnoviamo con gioia un gesto semplice ma carico di significato: decoriamo balconi, finestre e portoni con un nastro giallo e rosso».

E, ancora, si parla di una iniziativa-simbolo «che parla di appartenenza, di tradizione, e di quella che per noi è “Sa Festa Manna de Murera” — la più antica, la più sentita, la più nostra. Facciamo risplendere Muravera con i suoi colori. Rendiamo visibile l’orgoglio di essere parte di questa comunità».

© Riproduzione riservata