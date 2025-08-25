Macabra scoperta in località Cannas Beccia, a Monastir, dove è stato ritrovato il cadavere di un uomo.

Sul posto i carabinieri della compagnia di Dolianova con il supporto della Sezione Rilievi del Nucleo Investigativo di Cagliari e una squadra dei vigili del fuoco.

A lanciare l’allarme un residente nella zona che, mentre passeggiava, ha notato la presenza del corpo nel Rio Flumineddu, in una zona nascosta dalla vegetazione. La salma, appartenente a un uomo di mezza età, è stata rinvenuta completamente nuda e in parziale stato di decomposizione.

I primissimi accertamenti sinora svolti non hanno ancora consentito di stabilire con certezza le cause del decesso.

Secondo le prime verifiche, non si esclude che il corpo possa essere compatibile con quello di un 55enne residente a Monastir, la cui scomparsa era stata recentemente denunciata da un familiare ai carabinieri.

Le operazioni di identificazione e di repertazione sono tuttora in corso, sotto il coordinamento dell’Autorità Giudiziaria, per chiarire la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità.

