La gestione dei rifiuti plastici torna a mettere in allarme i Comuni della Trexenta. A lanciare l’allarme è il sindaco di Mandas, Umberto Oppus, che ha inviato una lettera formale all’assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente e ai vertici tecnici della Regione per segnalare una situazione che rischia di ripercuotersi direttamente sui cittadini.

Il problema riguarda l’impianto di riferimento per la raccolta e la gestione dei rifiuti plastici prodotti nel territorio di Mandas e nei Comuni vicini. I piazzali della struttura sono ormai prossimi alla saturazione a causa dello stallo nei ritiri del materiale da parte del Consorzio nazionale per la raccolta e il riciclo degli imballaggi in plastica. Una situazione che, secondo quanto segnalato dal primo cittadino, si protrae senza che sia stata ancora individuata una soluzione definitiva. A complicare ulteriormente il quadro c’è la disponibilità, annunciata dalla Regione, di nuovi spazi straordinari destinati ad accogliere gli esuberi di plastica. Strutture alle quali, però, l’impianto che serve la Trexenta non risulta attualmente tra quelli autorizzati ad accedere.

Il rischio è che, in assenza di uno sblocco dei materiali già accumulati, l’impianto possa essere costretto a fermare temporaneamente il conferimento dei rifiuti plastici.

«Chiediamo un intervento urgente della Regione affinché venga garantita anche alla struttura che serve il nostro territorio la possibilità di conferire una parte dei carichi negli spazi regionali di nuova attivazione», è la richiesta avanzata dal sindaco Oppus. L’obiettivo, spiega il primo cittadino, è liberare temporaneamente la capacità di stoccaggio e scongiurare l’interruzione del servizio.

Se non arriveranno risposte in tempi rapidi, il Comune ha già fatto sapere di essere pronto a informare ufficialmente la popolazione sull’eventuale necessità di limitare o modificare la raccolta della plastica. Il timore è che, senza un intervento immediato, il problema possa trasformarsi in pochi giorni in un disservizio concreto per diversi centri della Trexenta.

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