Quartu, evade dai domiciliari: 44enne arrestato dai carabinieriL’uomo è stato sorpreso nella notte in prossimità di un locale sulla costa
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I carabinieri della Stazione temporanea di Flumini di Quartu hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 44enne disoccupato, con l'accusa di evasione. L'uomo, attualmente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, è stato sorpreso dai carabinieri mentre si trovava nei pressi di un noto locale della zona costiera in evidente violazione delle prescrizioni imposte.
I carabinieri, accertata l'assenza di qualsiasi autorizzazione che potesse giustificare l'allontanamento dall'abitazione, lo hanno immediatamente bloccato e condotto in caserma.
Ricostruita la vicenda e terminate le formalità di rito , l'arrestato è stato trattenuto nella camera di sicurezza, dove rimarrà custodito in attesa del giudizio con rito direttissimo programmato per la mattinata di domani, 31 agosto, innanzi al tribunale di Cagliari.